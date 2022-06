Desenvolve uma prática multidisciplinar R&D (Research and Development), procurando nos seus projetos valores como a integração e re(i)novação da tradição. Tem realizado projetos de forte identidade como a Extensão do Oceanário de Lisboa, a reabilitação e extensão do Hotel Ozadi em Tavira, o Centro de Empresas In Castro, em Castro Verde, ou ainda o Mercado Municipal e Frente Ribeirinha de Quarteira.

Paralelamente, desenvolve diversas atividades que vão desde o design de objectos de mobiliário em cartão e cortiça, com a criação da marca CaCo, a projetos de curadoria, cenografia, instalações, investigação, organização de workshops nacionais e internacionais, entre outros.