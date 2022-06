Presente no ramo imobiliário desde 2013, sou Licenciada em Arquitetura, com pós-graduação em Construção Sustentável, e formação em Design de Ambientes. Desde de 2015 que ingressei na REMAX, onde frequento diversas formações do ramo imobiliário.





O meu principal objetivo é ajudar da melhor forma a vender o seu imóvel, e a melhor comprar também, com dedicação, profissionalismo e conhecimento do mercado imobiliário.

Mediação Imobiliária: O processo de venda de um imóvel embora pareça fácil, é bastante complexo obedecendo a diversos requisitos inerentes á mediação que muitas vezes um particular nem se apercebe. Conte com o meu conhecimento e formação para o melhor ajudar!

Home Staging: É um serviço que usa uma técnica para ajudar os Proprietários a otimizar e rentabilizar os seus imóveis, maximizando o seu potencial comercial através da conjugação com técnicas de design de interiores, com o objetivo de Valorizar o seu Imóvel e adaptá-lo ás expectativas do mercado, fazendo o mínimo de investimento para obter o máximo de resultados! Consulte-me e veja como pode potenciar a venda do seu imóvel!

Investimento Imobiliário : Ajudamos no Planeamento do seu investimento, quer seja para rentabilizar com o arrendamento ou alojamento local, quer seja para REVENDA! A experiencia no Mercado Imobiliário faz toda a diferença, pois ao contactar com o cliente final, muitas vez deparo-me com diversas objeções no momento da compra, que poderiam ter sido previstas ainda em Projeto!

Desde a Remodelação ao Projeto de Raiz, fazemos a análise e aconselhamento de quais os melhores layouts, sugestões de melhorias, e identificação de possíveis objeções aquando da venda ou arrendamento!

Disponho de contacto com várias empresas e técnicos na zona, disponíveis para o melhor aconselhar e servir no seu investimento!