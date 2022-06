Nuno Ladeiro, arquitetura e design é um atelier em Lisboa constituído por uma equipa multidisciplinar, formada por profissionais de diferentes áreas preparada para o desenvolvimento de estudos e projectos de Arquitectura, Reabilitação, Design de Interiores e Decoração.

Projetamos em parceria com Gabinetes de Engenharia, asseguramos o acompanhamento de todas as especialidades e damos apoio à obra.

A diversidade dos projectos já realizados – edifícios de habitação, comércio, serviços, hotelaria e restauração, entre outros – muitos dos quais já construídos, são demonstrativos da nossa capacidade de cumprimento rigoroso de prazos e objectivos a que nos propomos.

Usamos software 3D para auxiliar no desenvolvimento dos projetos, detalhando-os minuciosamente de modo a que os nossos clientes possam compreender cada fase do projeto.

Missão - Exigência e determinação no trabalho, projetar com qualidade e funcionalidade sempre no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Visão - Estamos atentos às mais inovadoras propostas da arquitetura e do design internacional, projetamos espaços de tentação para aquele que queira fazer da sua casa, do seu negócio, do seu espaço de trabalho ou de lazer, um espaço mais moderno e confortável, até mesmo vanguardista.

Valores - Ecologia e Eficiência Energética aplicada a todos os Projetos que desenvolvemos.

Competências - Para o desenvolvimento de um projeto, são apresentados elementos escritos e desenhados, que procuram ilustrar os principais conceitos subjacentes ao desenvolvimento futuro do projeto. Os princípios de intervenção são decorrentes de uma primeira caracterização do espaço a estudar, dando lugar a um primeiro plano de intenções que funcionará como elemento estruturador de todo o desenvolvimento futuro do projeto.

Metodologia de desenvolvimento de um Projeto de Arquitetura - este projeto dividir-se-á em quatro fases distintas; Estudo Preliminar, Estudo Prévio, Licenciamento e Projeto de Execução.

O Estudo Preliminar consiste numa Proposta de Intervenção com os Princípios de Concepção e o Programa Funcional. Inclui uma estimativa do custo de obra.

O Estudo Prévio será constituído por peças escritas e desenhadas necessárias à perfeita compreensão das propostas gerais e do partido proposto, esquemas de princípio das instalações técnicas e seu funcionamento, estudo das soluções construtivas e das alternativas em função do custo, fiabilidade da execução, tempo de resposta e custos de manutenção previsível.

O Projeto de Licenciamento é instruído de acordo com o Dec. Lei nº 555/1999 ou seja, terá uma memória descritiva e justificativa, plantas, alçados e cortes, estimativa de custos, calendarização da obra, acessibilidades, ficha estatística e pormenor construtivo.

O Projeto de Execução terá toda a informação necessária para que obra seja executada com exatidão e no tempo previsto. Serão elaborados desenhos de pormenores, mapas de vãos e mapas de acabamentos.

Metodologia de desenvolvimento de um Projeto de Design de Interiores- é desenvolvido o conteúdo técnico do projeto, a definição dos equipamentos de mobiliário, iluminação e objetos de decoração, bem como a calendarização e o faseamento dos trabalhos propostos. É elaborada uma Proposta de Intervenção com os Princípios de Concepção, o Programa Funcional, o Estudo Prévio e o Projeto de Interiores.

Os nossos honorários têm por base uma estimativa orçamental do trabalho, sendo o pagamento faseado e de acordo com as diferentes fases do projeto.

Arquiteto Responsável: NUNO LADEIRO | Arquiteto e Designer

licenciou-se em Arquitetura pela U.L e realizou Mestrado em Design pela Domus Academy(Itália). Iniciou a atividade profissional em 1995 como diretor do plano de pormenor III da Expo 98 e fundou o ateliê Nuno Ladeiro, arquitetura e design em 1998 onde tem vindo a desenvolver trabalho nos domínios da arquitetura, urbanismo, design de interiores e design industrial. É autor de projectos de arquitetura em Portugal e no estrageiro, com destaque para edifícios sociais, edifícios residenciais como o mais recente edifício de habitação uni-familiar localizado no distrito da Gouveia, selecionado pelo portal de arquitetura Archdaily, planos de pormenor para Cascais e Odivelas, reabilitação de edifícios e moradias, design de interiores de moradias, apartamentos e hotéis. No design industrial destacam-se a Cadeira Lora Lora seleção Best-Off pelo Centro Português de Design, a Cadeira Finlândia em exposição no Museu do Artesanato e do Design de Évora e o Redesign da Cadeira Portuguesa, produto selecionado no âmbito das comemorações do Ano do Design Português. Foi responsável pela prestigiada marca Dimensão durante 20 anos. É professor universitário e investigador na Universidade de Lisboa.

