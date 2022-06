O gabinete Pedro Sottomayor Design Industrial foi fundado em 2009 na LXFactory. A empresa presta serviços no âmbito do design industrial, serviços de consultoria, investigação, concepção, desenvolvimento, execução e gestão de todo o tipo de projectos e de produtos industriais, artesanais e culturais. O gabinete é recente no entanto o designer tem já muita experiência de trabalho na área. Trabalha à 10 anos com a empresa Nautilus como director de inovação e design, colaborou 2 anos no desenvolvimento de projectos de design industrial com a MBS e foi consultor permanente durante 5 anos em projecto de produção para a empresa Sátira, onde desenvolveu o projecto minimalanimal. Estudou Design Industrial no Istituto Superiore per l Industrie Artistiche em Florença / Itália, 1999, onde teve como professores Paolo Deganello, Denis Santachiara, Biagio Cisoti, Isao Hosoe, Andries Van Onck, Gilberto Corretti, entre outros.