A Moopi deu os primeiros passos em 2006 como empresa de Decoração e Arquitectura de Interiores, na sua vertente de Projectos de Decoração à medida. Criada pela Arquitecta Inês e pela Designer de Interiores Marta.

A Moopi foi crescendo e com ela as suas áreas de actuação. O desenvolvimento de uma linha de acessórios de decoração própria e a representação de algumas marcas de decoração e mobiliário, juntaram-se ao portfólio.

Depois do showroom da marca que surgiu em 2007, a Moopi abriu portas da sua primeira loja ao Público na Foz, Porto, em 2010. Com o nascimento dos filhos das duas sócias, o interesse pela área infantil passou a fazer parte da marca, área que tem tido um crescimento considerável.

Paralelamente à Moopi, as 2 sócias criaram a Marca de roupa de criança Piupiuchick com mais uma sócia, a Mariana, em 2012. As duas marcas cresceram nestes últimos 2 anos, e em 2014 as duas marcas fundiram-se na empresa Piupiuchick. 2014 foi também o ano em que se deu a abertura da nova loja Piupiuchick/Moopi onde estamos actualmente.

A Moopi oferece 2 tipos de serviços / produtos diferentes:

– Loja física e online: Onde poderá encontrar uma selecção das nossas peças favoritas;

– Projectos de decoração à medida e aconselhamento: Desenvolvemos projectos de arquitectura e decoração de interiores de acordo com as suas expectativas e orçamentos. Oferecemos também serviços de aconselhamento “Low Cost” onde ajudamos a remodelar/reformular/sugerir propostas para um determinado compartimento da sua casa.

Poderá saber mais sobre estes produtos e serviços. Fale connosco!