A GLU – Tecidos Adesivos, marca 100% portuguesa de tecidos adesivos, tecnologicamente desenvolvidos em território nacional, em estreita colaboração com a nossa indústria têxtil e em parceria com designers, arquitectos e ilustradores portugueses.

Fortemente vocacionados para a decoração, os tecidos adesivos GLU são uma solução original para recuperar mobiliário usado, revestir paredes, tectos, candeeiros, criar ou dar uma nova cara aos acessórios de decoração.

Qualidade dos tecidos, exclusividade dos padrões e enorme facilidade de aplicação, são algumas das mais importantes características deste inovador produto apresentado pela GLU.

Com pouco mais de meio ano de actividade, a GLU foi um dos projectos seleccionados nos POPs – Projectos Originais Portugueses de 2014, promovidos pela Fundação de Serralves com o objectivo de distinguir e difundir os produtos nacionais de relevante criatividade, originalidade, inovação e viabilidade comercial.

Em 2015, lança a colecção GLUbyViuvaLamego, numa parceria exclusiva com a histórica e mundialmente conhecida marca portuguesa de azulejos “Viúva Lamego”, que conta no seu portefólio com colaborações de nomes como Siza Vieira, Souto Moura e Rem Koolhaas.

Com a irreverencia e originalidade que a caracterizam, esta jovem marca nacional prepara já o lançamento da sua novíssima colecção para 2016 - GLUbyKattyXiomara – com padrões desenvolvidos por um dos mais sonantes nomes da moda nacional, Katty Xiomara.

Passo a passo, e de forma sustentada, a jovem marca nacional GLU pretende vir a tornar-se um nome de referência no mundo da decoração.