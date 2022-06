A Bilé Arquitectos são arquitectos, engenheiros e designers. Fundada em 2001 tal como a conhecemos hoje, praticando a arquitectura desde 1998.

Oferecemos uma única fonte de consulta para os mais variados tipos de trabalho do espectro da construção e do design. Através de um sistema de parcerias com profissionais do design e da construção. A Bilé Arquitectos forma uma equipa multidisciplinar, que junta no trabalho arquitectos, engenheiros, designers e outros especialistas, de forma a assegurar um serviço integrado.