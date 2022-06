MMVARQUITECTO é um estúdio de arquitectura sedeado em

Lisboa, fundado por Miguel Marques Venâncio em 2008.

O ateliê procura captar a energia específica de cada lugar, criando atmosferas que potenciem a força do local.

A abstracção é uma procura constante no equilíbrio de uma linguagem singular que reúne a natureza e a procura do sublime no despojamento extremo.

O empenho racional de rigor geométrico, composição abstracta e depuração construtiva, exaltam o refinamento de uma arquitectura escultórica que persegue um despertar de emoções positivas e de valores intemporais.