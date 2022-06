Nascido e criado em Lagos, frequenta o ensino primário, preparatório e secundário na cidade de Lagos, licencia-se pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1997, onde dá inicio à paixão pela arte da arquitectura. Entre 1996 e 1999 colaborou com os arquitectos Jorge Gonçalves e Paulo Simões (Aupera), Henrique Albino, Margarida Simões Gomes e Vitor Lourenço, onde desenvolveu trabalhos dos mais variados tipos em diferentes áreas do País.Em 1999 inicia actividade própria e cria o Atelier Vitor Vilhena Arquitectura em Lagos, onde desenvolve e coordena, executa trabalhos em todas as areas referentes à actividade de Arquitectura.