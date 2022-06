OFFA_ Office of Feeling Architecture apresenta-se como um atelier de arquitectura e design, inserindo-se no mercado com uma postura reacionária e singular.

Nasce da vontade de 3 arquitectos com o intuito de formalizar a vontade conjunta em desenvolver uma linguagem arquitéctonica cuja componente artitistica se articula-se de forma harmoniosa com a leitura efectiva, funcional e lógica da arquitectura enquanto disciplina técnica .

Office of Feeling Architecture estabelece sede na cidade de Braga desenvolvendo a sua actividade sem fronteiras, com uma amplitude geográfica Global. Desenvolve projectos nas diferentes àreas de inserção da arquitectura e especialidades, desde Habitação, Comercio, Serviços e industria até uma escala mais alargada de equipamentos e desenho urbano.

Entende o Design como uma extensão do espaço arquitéctónico prestando um serviço completo desde o projecto preliminar até à projecção de ambientes, equipamentos técnicos e mobiliário. A sua estrutura premite a execução de projectos em tempo selere com uma resposta efeciente aos desaficos assumidos.