O atelier Arqama foi fundado em 2012, apresenta serviços no âmbito da arquitetura, remodelação de interiores , design e 3D. Mais do que arquitetura é um projeto de vida, projetamos o sonho, acreditamos na vida e recheamo-la de harmonia, bem-estar e sucesso e tudo isto começa em casa! O conceito ARQAMA é re_MUDA_o_LAR,renova a tua atitude, reinventa a tua casa, recicla o teu espaço. Com estilo. O projeto consiste em captar a essência de pequenos momentos, coisas e sentimentos que nos rodeiam e que tornam aquele espaço no tal. Moderno, minimalista, atrativo, sofisticado, retro, vintage ou simplesmente o clássico, a ARQAMA é especialista na criação de espaços e ambientes.