A Pedroso&Osório, fundada em 1978 por Laura Osório, é uma conceituada empresa portuguesa que representa e distribui importantes marcas de tecidos de decoração e papéis de parede em Portugal a profissionais do ramo: decoradores, ateliers de arquitectura e lojas de decoração. Falamos de marcas como a Designers Guild, Sahco Hesslein, Osborne and Little, Colefax and Fowler, Colony, James Hare Silks, Ralph Lauren, Loropiana ou Cole&Son entre outras, que dispõem de uma escolha abrangente de composições, cores, padrões e estilos para o design de interiores.

Oferecemos um serviço de excelência com uma equipa profissional e empenhada, assim como showrooms actuais e sofisticados em Lisboa, Porto, Algarve e Madeira.

Dando continuidade à internacionalização com a marca Pedroso&Osório, desenvolvemos em 2015 a nova marca “barbara osorio fabrics” que nos permite trabalhar e explorar novos mercados através de agentes e distribuidores em todo o mundo.

Em cada showroom da Pedroso&Osório trabalham profissionais com experiência, aptos a colaborar e desenvolver qualquer tipo de proposta que envolva os nossos produtos.