Mais do que em outro tipo de edifício a casa reflecte a mudança social e a inovação tecnológica. Possui, assim, uma natureza específica, permitindo um elevado grau de experimentação com materiais a conceitos espaciais. Isto é verdade para todas as casas aqui apresentadas: o seu interior parte da tradicional divisão do espaço de modo a criar espaços integrados e soluções funcionais, enquanto os seus exteriores são caracterizados por uma cuidada escolha de materiais, por um tratamento sensível do terreno e dos recursos e a uma atenção especial à envolvente e paisagismo. Marcada pelas ideias e desejos pessoais dos clientes, assim como do orçamento, o resultado é uma casa altamente individualizada.A harmonia com a envolvente…… e a conservação dos recursos naturais são objectivos cada vez mais frequentes para as casas de sonho.Os projectos da JSH Algarve mostram que o glamour e uma arquitectura ecológica podem ser combinadas. As abordagens podem ir desde soluções de energia de alta tecnologia, de economia de recursos e módulos pré-fabricados, a métodos de construção tradicionais e utilização de materiais locais. A experiência espectacular da natureza próxima, conforto incomparável, desenho surpreendente e consciência convergem no final.