Chloé Pais começou por estudar arquitectura, mas a necessidade de

trabalhar directamente com os materiais e a construção levaram-na a interromper o curso e a inscrever-se no Instituto de Artes e Ofícios (IAO) da Fundação Ricardo Espírito Santo, em 2003. Antes disso, a sua relação com a marcenaria remontava para o tempo em que o seu bisavô construía carros de bombeiros em madeira.

Chloé especializou-se em marcenaria e embutidos e criou, em 2007, o Atelier de São Vicente . Instalou-se inicialmente na Rua de São Vicente, e ocupa agora uma Oficina na Rua de São Mamede ao caldas. Têm feito, além de restauro, desenho e construção de peças originais.

Colaboram ainda em projectos de arquitectura e design, tendo participado na Experimenta Design 2013 com o projecto “Daxophone”, um instrumento musical de madeira que construíram a partir dos desenhos que o seu criador Hans Reichel publicou nos anos 80.