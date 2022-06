Fundada em 2011, a marca LIVE DECORATION, cedo começou a tentar implementar o seu conceito.

A experiência dos dois sócios que criaram a marca, fez com que desde cedo a marca se impusesse no mercado nacional e internacional, através do seu conceito!

O facto de ter fabrico próprio de mobiliário, é a base forte que faz com que a empresa, controle todos os processos fábrica-cliente, tendo por base uma lógica de personalização total com o Cliente, por forma a criar ambientes únicos de elegância, conforto e design.

Para além de dominar o fabrico de Cozinhas, Roupeiros, Mobiliário Moderno e Clássico, Sofás e Cadeiras, criou um ambiente distinto da fábrica, o seu atelier.

Atelier esse que executa e desenvolve projetos de decoração de interiores.

Spice up your home!