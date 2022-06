Atelier inaugurado pelo Arq Marco Pereira e Ana Pereira em 2001 tem construido os objectivos dos seus clientes e continua a aperfeiçoar com a experiência os seus projectos. Com uma linguagem sóbria e contemporânea, no Atelier de Arquitectura - Projectus vai ao encontro dos seus desejos tornando-os numa realidade próxima. Todos os projectos são alvo do máximo profissionalismo, merecendo um estudo individualizado que contempla todas as condicionantes e factores de influência, sejam relacionados com o território, a envolvente ou o perfil de cada cliente. Nesse sentido cada projecto assume um “vocabulário” próprio, manifestado pelos diferentes “estilos” evidenciados nos vários trabalhos que desenvolvemos.