O percurso da OITOEMPONTO é uma verdadeira história de sucesso quase ideal, que nasceu em 1993 fruto da alquimia perfeita entre duas personalidades, por certo muito diferentes, mas formidavelmente complementares.

Com formação em moda e design, Artur Miranda distingue-se pela sua visão incontestavelmente moderna da decoração, com um desejo claramente marcado por quebrar os códigos estabelecidos e ousar as uniões mais inesperadas, cultivando e desenvolvendo o seu sentido inato da cor. Jacques Bec contribui com o seu entusiasmo e French touch revigorante para o sucesso da dupla, assim como com o seu precioso savoir-faire adquirido durante os seus estudos na escola de artes gráficas Met de Penninghen, em Paris.

Juntos, estes dois criadores sublimam as decorações de dezenas de privilegiados. Cada uma das suas realizações é fruto de longas horas de concentração durante as quais o modo de vida dos clientes é estudado ao mais ínfimo pormenor para respeitar da melhor forma possível as suas necessidades e desejos.

O resultado é uma fusão subtil entre os gostos dos proprietários e o talento incomparável de Jacques Bec e Artur Miranda. Espaços únicos, tanto refinados como fáceis de vivenciar, alegres e discretos, modernos e intemporais… Uma atmosfera delicada, jovial e chique, à imagem destes dois criadores. Extremamente preocupada com a essência de um espaço, a OITOEMPONTO cria atmosferas pessoais e cosmopolitas.

SHOWROOM'S:

OPORTO: Rua de Tanger 1378 4150-721 Porto (Portugal) +(00)351 226 151 724

LISBON OITOEMPONTO - PRIVÉ - Ritz Four Seasons Lisboa Rua Rodrigo da Fonseca 88 1099-039 Lisboa (Portugal) +(00)351 211 31 97 18

PARIS: 233 Rue Saint Honoré, 75001 Paris, France +(00)33 1 42 71 20 46