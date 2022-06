HISTÓRIA

A goodmood surgiu em 2010, através da conjugação de uma equipa técnica jovem com uma gestão e liderança de negócios experiente.

Existiu, desde o início, uma expressa vontade de inovar e modernizar no sector, com um serviço integrado, profissional e personalizado, e materiais distintos dos mais frequentemente aplicados.

A concepção de um novo produto, os Bungalows em Aço Leve Galvanizado, trouxe-nos reconhecimento. Estas unidades foram criadas com base numa nova forma de viver a Natureza, mantendo a prioridade de um elevado grau de conforto interior. Transportáveis e práticos, eficientes e sustentáveis, os Bungalows goodmood integraram o mercado e procuraram ir de encontro ao que se tornou também uma nova tendência.

Desde então, a goodmood tem vindo a desenvolver Projetos gradualmente mais complexos. A aplicação da nossa filosofia de trabalho permitiu-nos atrair novos Projetos, turísticos e residenciais, que integram os mesmos valores e os concretizam em dimensões e formas de mais variadas. Desenvolvemos Projetos de forma integrada, em que centralizamos processos e garantimos a sua execução com qualidade e fiabilidade. Abraçamos desafios cada vez mais exigentes e qualificamos a oferta no nosso país, junto de clientes nacionais e internacionais.





CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO

A relação que estabelecemos com os Clientes ao longo da prestação do nosso serviço é caracterizada pela proximidade e personalização. Nos Projetos que executamos, fazemos o acompanhamento da implementação do que foi pensado e definido previamente, e esclarecemos e informamos acerca dos desenvolvimentos em obra. Tal permite trazer maior segurança e tranquilidade a quem nos escolhe. A evolução dos Projetos residenciais, agora com maiores dimensões e complexidade, e a reabilitação de apartamentos e moradias, demonstram isso mesmo.

PROJETOS TURÍSTICOS

O progresso e crescimento da goodmood promoveu a nossa implementação também no mercado turístico. O modo como prestamos o serviço ao cliente, os métodos de trabalho e diferenciação, com características como a sustentabilidade, qualidade e durabilidade, eficiência energética e acústica, e utilização de materiais e técnicas inovadoras, trouxe-nos Projetos Turísticos em que o convívio com a Natureza, o respeito pelo Ambiente, e o Design são pontos prioritários.





www.goodmood.pt / geral@goodmood.pt