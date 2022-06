LA BOISERIE , é uma marca de design de interiores registada!No Atelier desenvolvemos projectos de arquitectura,remodelações e decoração de interiores, em casas particulares, espaços comerciais e hoteleiros, em qualquer fase de obra. Através de pessoal altamente qualificado, assistência personalizada e as mais avançadas tecnologias, conseguimos transformar a mais simples das habitações em lugares de intimidade, conforto e bem estar.

Através do nosso contacto personalizado, conseguimos

ir ao encontro de qualquer aspiração, acessível a todas as ideias e orçamentos: O projecto inicia-se no primeiro contacto com o cliente, onde o mesmo expõe o que pretende. As pequenas ideias logo se transformam, criando ambientes funcionais e acolhedores, respondendo ás expectativas de cada cliente. Dispomos, em cada projecto, acompanhamento personalizado e permanente desde o primeiro contacto até à entrega, para que o resultado final seja sempre único e surpreendente.

info@laboiserie.pt. www.laboiserie.pt