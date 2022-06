Gabinete de Arquitectura | Ilha da Madeira

Juntamos as suas necessidades e preferências em termos de espaço, estilo, materiais, função e orçamento com as principais características do lugar. O clima especial da ilha da Madeira, questões ambientais, história, tradição arquitetônica e desenvolvimentos futuros influenciam o projeto e resultam numaArquitectura harmoniosa.Dessa maneira os nossos projetos enquadram-se na paisagem e são feitos á medida do cliente. Temos experiência com projetos de turismo rural e hotelaria, edifícios residenciais, recuperação, remodelação e extensão de casas tradicionais da Madeira e construção sustentável / ecologica.Desenvolvemos o seu projeto do primeiro esboço até ao acompanhamento e fiscalização da obra. Com a nossa experiência durante muitos anos na ilha da Madeira podemos ajudá-lo para avaliar ou encontrar um terreno e desenvolver o seu projeto no local. Também ajudamos com questões burocráticas desde a compra e registo de um terreno até a ligação de internet da casa.