Desde a sua formação o atelier tem desenvolvido projectos em diferentes áreas de trabalho, da construção de equipamentos e habitação à requalificação de edifícios e espaços públicos.O trabalho desenvolvido no atelier tem como base uma continuada reflexão conjunta de técnicos e autores das mais diversas áreas, que garantem em todas as fases de cada projecto, uma visão ampla, plural e concertada de todas as questões relacionadas com a construção daquele território.