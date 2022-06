Para todos aqueles que apreciam design único e contemporâneo, A My Friend Paco quer fazer-te companhia e animar a tua casa com almofadas criativas e bem humoradas.

As almofadas são desenhadas e produzidas em Portugal e peça é feita em séries limitadas, fazendo delas peças exclusivas e autênticas. Uma parte da coleção é composta por almofadas bordadas à mão por artesãos portugueses, a outra por almofadas ilustradas, criteriosamente pensadas para um público descontraído que aprecia design único e contemporâneo.

A marca reflecte uma “open-minded” cultura jovem, traduzindo as influências da sua fundadora, a designer portuguesa Maria Figueiredo, como o design, arte ou moda. Tudo isto resulta em peças com personalidade forte, autênticas e com sentido de humor que querem celebrar contigo os prazeres do dia-a-dia.