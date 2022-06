Sónia Lopes da Cruz – Arquitectura Lda, é um atelier de arquitectura que conta com mais de 14 anos de experiência, que se interessa e intervém em todas as áreas da arquitectura. A sua paixão pela arquitectura, fá-lo abraçar com a mesma intensidade projectos de qualquer escala.

Os serviços do atelier vão da consulta de aconselhamento técnico, projectos de construção, projectos de alteração/reabilitação, fiscalização de obra até à decoração/design de interiores. O atelier integra uma equipa que procura que cada projecto seja uma resposta única e original aos desafios que lhe são colocados. Os seus trabalhos resultam na expressão do respeito pelas aspirações dos clientes e local de cada obra, procurando a inovação técnica e programática, numa perspectiva de sustentabilidade e positiva integração em cada envolvente. O desenvolvimento dos seus projectos é pautado pelo rigor e atenção ao detalhe, garantidos por um persistente acompanhamento em cada fase de trabalho.