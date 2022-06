Arquimla – arquitectura . urbanismo. engenharia . construção, fundada no ano de 2001 pelo arq. Miguel Lima Amorim, é uma empresa direcionada para a prestação de serviços nas áreas da arquitectura, urbanismo, engenharia e construção.

Com sede em S. Mamede de Infesta – Matosinhos, a mla é uma empresa com posição consolidada no mercado. Reunindo as condições necessárias para exercer a actividade profissional em todo o território nacional. Apoiada na qualidade e na motivação dos seus recursos humanos, a mla tem como objectivo satisfazer e ultrapassar as expectativas dos seus clientes. A multidisciplinaridade dos profissionais que constitui a nossa equipa técnica, com elevado grau de qualificação e de experiência, especializa a nossa empresa na elaboração de estudos prévios, projectos de arquitectura e engenharia, planos e actividades de consultoria, planificação, coordenação, gestão e direcção de obras, avaliações imobiliárias e peritagens técnicas. Considerando o contacto personalizado como elemento fundamental para a identificação das especificidades exigidas a cada situação.