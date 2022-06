Com a partilha da mesma ambição no Universo da arquitectura, Luís Carraquico e Mafalda Alves, arquitectos licenciados pela Universidade Lusíada de Lisboa, cruzaram-se em 2005 e decidiram juntar todas as suas energias e conhecimentos e dar asas à imaginação.

Com uma vasta experiência, trabalharam em ateliers de arquitectura e cruzaram caminho com alguns Mestres da Arquitectura. Realizaram parcerias, desenvolveram diversos projectos e a certa altura decidiram apostar nesta conjugação. Criaram um atelier aonde pudessem reunir esforços e pensamentos, tornando cada sitio num único lugar intemporal, com uma identidade definida.

O seu acto projetual passa pela compreensão das necessidades de cada cliente e pelo desejo de transformação das coisas em objectos marcantes em cada lugar. Desenvolvem um trabalho de extremo profissionalismo, colocando todas as hipóteses possíveis ao sucesso de cada projecto, realçando os seus traços pessoais.

Com uma abordagem clara e directa e um acompanhamento constante, desde da criação até à execução, partilham experiências e contam logo à partida com a confiança do cliente, chave certa para sucesso.

As suas áreas de actuação passam pela Arquitectura, Engenharia, Concepção e Decoração de Espaços, Execução de modelos tridimensionais: Maquetes e 3D, e Design, sendo possível os projectos de chave na mão.