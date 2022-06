A Ana Roque Interiors é uma marca portuguesa criada por Ana Roque, uma reconhecida Designer de interiores que já ganhou inúmeros prémios pela sua excelente carreira na realização de projetos de arquitetura e decoração de Interiores, e acima de tudo no desenvolvimento de peças de mobiliário e iluminação comercializados nas suas lojas e em parceiros internacionais em vários países, tais como: Angola, Espanha, França, Inglaterra, Nigéria, Marrocos, Qatar, Rússia, Sri Lanka, e Turquia.

A Ana Roque Interiors, sediada no coração de Lisboa, inclui no seu espaço os departamentos financeiro, comercial e criativo, além de uma meeting room, uma galeria de arte, um showroom de mais de 800m2, e um armazém onde é organizada a distribuição nacional e internacional da marca. Na zona Norte do país tem uma fábrica/laboratório onde todos os protótipos são executados segundo os mais exigentes padrões de qualidade antes de se iniciar a produção e a colocação no mercado. As suas peças são apreciadas principalmente pelo design único e pela elevada qualidade, fruto do trabalho de uma equipa de especialistas que, seguindo os passos da tradição artesanal portuguesa, trabalha em regime de exclusividade para a marca, no desenvolvimento de projetos de residências particulares, espaços comerciais e hoteleiros. A singularidade é também o resultado da variedade de matérias primas utilizadas pelos designers da marca. Essa variedade permite de facto dar vida às criações mais versáteis e elegantes. O alinhamento permanente com as principais tendências internacionais de moda e a criação constante de novos conceitos de design, permitem à Ana Roque Interiors individualizar e personalizar os produtos e projetos à imagem e às necessidades dos clientes, com um nível estético de excelência e de caráter global.