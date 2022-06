AREACOR

Desde a escolha do local até à arquitectura, desenho de interiores e construção, temos estado a fazer tudo isso ao longo dos últimos 30 anos. A maioria dos trabalhos está relacionada com a habitação e empreendimentos turísticos.

Na prática da nossa profissão, o desenho com a integração no local, tem sido o nosso principal objectivo e empenhamo-nos sempre para que a concepção de soluções inspiradas nas referencias locais e materiais da região tenham um sentido de estar inerente a cada local. Dedicamo-nos também para criar um desenho e métodos de construção sustentáveis em todos os nossos projectos.

As habitações que criamos são na sua essência, construções com formas naturais. Elas reflectem a procura do cliente ao nível do conforto, serenidade e beleza, obtendo a valorização máxima dos recursos do cliente.

Para cada projecto, introduzimos a mais valia das histórias individuais e colectivas dos nossos clientes para o enriquecimento das nossas ideias.

A nossa atenção em ouvir e aprender, garante que cada desenho expresse as necessidades e aspirações dos nossos clientes.

No início do processo criativo começamos com o portfolio de objectivos do cliente, ideias e imagens e o desenvolvimento do diálogo. O nosso trabalho é a elaboração de um desenho coerente em resposta aos desafios colocados em cima da mesa. Nós não somos arquitectos com fórmulas; concentramo-nos em ouvir.

Temos experiencia nos projectos de moradias unifamiliares, edifícios de habitação colectiva, apartamentos, casas de férias, empreendimentos turísticos, design Hotéis, Spas, Restaurantes e áreas recreativas.

Desafios de desenho, incluindo condicionantes locais e materiais de construção inovadores resultaram em oportunidades para soluções criativas e únicas.

Para cada cliente que tem a sua necessidade e objectivo para atingir é executado um projecto tratado com a mesma preocupação, consideração e compromisso profissional.

Colocamos em cada projecto o cuidado de garantir um serviço que exceda as expectativas dos nossos clientes e procuramos sempre que a “química” existente entre as equipas envolvidas no processo seja um sucesso para todos.