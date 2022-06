O Lugar Vivo oferece um serviço diversificado nas diversas áreas da Arquitectura, do Urbanismo e dos Interiores, nomeadamente na elaboração de projectos de loteamento, edifícios de habitação unifamiliar e multifamiliar, edifícios de serviços e comércio, nomeadamente escritórios, hospitais, restaurantes, lojas, etc.

Os projectos são desenvolvidos nas várias fases, isto é, Estudo Prévio, Licenciamento Projecto de Execução e Acompanhamento/Fiscalização de Obra. A nossa intervenção assenta tanto na área da criação de raíz como na remodelação de espaços existentes.

O Lugar Vivo tem como filosofia a procura da harmonia entre o espaço construído, o espaço envolvente e o Indivíduo, conjugando o bem-estar e a qualidade de vida do cliente e com o Lugar.

Todos os projectos são analisados com rigor e executados de forma personalizada, e assentam numa franca relação de interacção com o cliente, de forma a fornecer soluções adequadas e de qualidade a cada uma das suas solicitações. Cada projecto é único, tal como o cliente que o solicita .

O Lugar Vivo, de forma a garantir resposta às necessidades dos nossos clientes, é constituído por uma equipa empenhada e conta com colaboradores e parceiros em diversas áreas, nomeadamente na engenharia, na construção, no design, na modelação 3D, no maquetismo, na gestão, na consultoria e na decoração.