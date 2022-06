Somos o Grupo HC, um grupo completamente focado em tornar o seu sonho realidade, determinado a fazer do seu projeto o seu melhor investimento.

Com três áreas de atuação sobre as quais nos debruçamos, guiamos o caminho desde o projeto de arquitetura, às licenças, às obras e design de interiores, orientado-o, executando, e resolvendo qualquer obstáculo. No Grupo HC encontra equipas dedicadas a cada um dos seguintes segmentos, que pode contratar individualmente ou em conjunto:

Engenharia e Obra

Gabinete de Arquitetura

Design de Interiores

Tudo começou com a HC Interiores, uma loja de decoração e design de interiores que cedo cresceu para além dos serviços iniciais. Porque compreendemos que para poder prestar um melhor e mais completo serviço aos nossos clientes, adicionamos à casa profissionais qualificados em engenharia e obra e em arquitetura, dando origem ao atual Grupo HC. Com as três equipas em constante comunicação, os seus desejos são a nossa premissa, o resultado final o nosso orgulho.