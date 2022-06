Enponto está vocacionada para obras de remodelação, arquitectura e interiores, e tem como área de actuação o Grande Porto. O conceito surge da grande necessidade de adaptação dos espaços existentes às novas exigências do quotidiano contemporâneo. A orientação deste escritório tem como principio dotar os espaços existentes de uma nova vida, baseando-se no redesenho e na aplicação coerente e selectiva dos materiais. O resultado pretendido é a harmonia espacial e a coerência de linguagem, para que cada cliente se identifique com o espaço e o redescubra. O objectivo é que a arquitectura dos espaços intervencionados corresponda e supere as expectativas do cliente, somente alcançado pelo serviço atento, personalizado e criativo oferecido. Proporcionamos um conceito inovador de trabalho, célere e com o mínimo de preocupações para o cliente.