Patrícia Maia, designer de interiores, formada na ESAD-Fundação Ricardo Espirito Santo, é a alma deste projecto e a responsável pelas ideias de decoração visionárias e soluções com estilo que definem o GAVETÃO.

Porque acreditamos que cada espaço e cada cliente tem direito a um ambiente único e inspirador, garantimos a sensibilidade para entender as suas necessidades, ajudando a criar espaços de raiz ou a complementar a sua casa, com produtos de grande qualidade, e em estilos diversificados – do rústico chique ao minimalista.