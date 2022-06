COLOR é uma das mais prestigiadas empresas no comércio e produção de tintas, vernizes e derivados. Localizada no núcleo central da industria de mobiliário, entre Paredes e Paços de Ferreira, acumulou ao longo dos anos um conhecimento ímpar do mercado e das necessidades da industria. Prezamos relacionamentos fortes de longo prazo com os clientes. O conceito de comercialização assenta numa estreita colaboração e confiança com os clientes, acompanhando de forma personalizada e atenta às suas necessidades. Temos, como foco, a entrega ``just-in-time``, o suporte técnico e o serviço pós-venda.