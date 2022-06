Fundada em 2007, a fusion interior design desenvolve projetos de arquitetura e decoração de interiores em casas particulares, espaços públicos e empresariais, criando ambientes inesquecíveis e intemporais.

Os nossos projetos assentam na visão criativa de Maria Ana Franco e Teresa Matos Correia, cujos ambientes se definem pela fusão de estilos e a recusa em seguir tendências padronizadas; projetos que aliam o clássico ao contemporâneo, resultando em ambientes trendy e ecléticos, marcados pela presença da cor. Na fusion interior design acreditamos num serviço rigoroso e muito personalizado, através do qual a singularidade das pessoas e dos espaços nos ajuda a dar vida à máxima de Ralph Waldo Emerson: “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path, and leave a trail”.