A exercer atividade há 30 anos, Pureza faz aquilo que gosta: Arquitetura e Design de Interiores.Com uma vasta experiência em espaços públicos e privados. O principal ponto de partida é sempre o local do projeto e essencialmente o cliente em questão. Cada projeto é especial e tem a sua própia identidade, trabalhando até ao mínimo pormenor, indo ao encontro das necessidades e exigências do cliente para que o resultado final alie a estética e conforto necessário. Aliada a uma boa equipa de profissionais, trabalha com as melhores marcas nacionais e internacionais, para conseguir criar ambientes únicos e atuais.