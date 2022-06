Seja para nos dar as boas-vindas no hall de entrada, para suavizar os nossos passos no corredor ou para proporcionar conforto aos nossos quartos e salas, a gama de carpetes da Korkrugs cria um ambiente acolhedor nos diferentes espaços interiores. Destacando-se pela qualidade dos materiais, pela excelente confeção e pelo design requintado, os produtos Korkrugs vão aportar um toque luxuoso e contemporâneo ao seu espaço.

Para espaços comerciais, escritórios, hotelaria entre outros temos soluções bastantes versáteis e duradouras.

Consulte-nos e obtenha a melhor solução para o seu projecto e conte com o apoio de uma equipa especializada.