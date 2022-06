A empresa Fernando Piçarra Fotografia, com 20 anos de experiência, oferece diversas soluções em forma de imagem aos seus clientes. A Equipa é especializada em projectos fotográficos nas áreas custom publishing e imprensa, eventos, retratos institucionais, fotografia de arquitectura, corporativa e publicidade. Capacitada a dar respostas multi-disciplinares, está equipada com um estúdio fotográfico com 60 m², direccionado para as áreas corporate e publicidade. Produzir conteúdos de imagem e multimédia para diferentes plataformas de divulgação, permite criar o storytelling visual de cada projecto e cliente.

The company Fernando Piçarra Photography, with 20 years of experience, offers many solutions in image to its clients. Specialized in photographic projects in different areas like custom publishing and press, events, institutional portraits, architectural photography, corporate and publicity. Abled to present multidisciplinary answers, the company adds to its effective tools a photographic studio with 60 square meters. To produce image and multimedia contents for different platforms, ensures the capability to create a visual storytelling of every project and client.