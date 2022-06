A ENGIÇOR, fundada em Abril de 2010, é uma empresa multidisciplinar e especializada nas áreas de Consultoria, Estudos e Projectos de Engenharia e Arquitectura.

Com sede na Ribeira Grande, (Açores) e escritório em Faro (Algarve), a ENGIÇOR, encontra-se a desenvolver a sua actividade para todo o Território Nacional. A ENGIÇOR tem como visão ser uma referência na prestação de serviços de engenharia e arquitectura nos Açores e Algarve, capaz de enfrentar com sucesso os desafios da globalização e desenvolvendo serviços técnicos de consultoria de alta qualidade e capazes de criar valor acrescentado ao Cliente. Simultaneamente a sua missão é dar satisfação aos Clientes e obter sucesso comercial e empresarial sustentado. A ENGIÇOR acompanha o constante progresso e desenvolvimento das técnicas bem como das necessidades e exigências do mercado, melhorando sistematicamente os seus serviços com soluções inteligentes, inovadoras e competitivas que mereçam a confiança dos Clientes. A ENGIÇOR dispõe de uma equipa proactiva de consultores internos e externos especializados nas diversas áreas da engenharia, como Estruturas, Geotecnia, Energia, Instalações Mecânicas, Infra-estruturas e Especialidades, para licenciamento e execução de edifícios de habitação, comércio, serviços, indústria.

No Presente a Projetar o Seu Futuro!