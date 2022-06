Somos uma empresa formada por uma equipa pluridisciplinar, especializada no desenvolvimento de estudos e projectos de Arquitetura Paisagista. Desenvolvemos mais de uma centena de projetos nos últimos sete anos, abrangendo um leque alargado de tipologias de intervenção: espaços residenciais, espaços de comércio e de serviços, espaços desportivos e educativos, espaços de turismo e unidades hoteleiras, parques e jardins públicos, entre outros.

Asseguramos o acompanhamento dos projetos desenvolvidos durante todas as suas fases, desde o início da sua conceção, até ao final da fase de construção. Se necessário, elaboramos um plano de manutenção adequado ao projeto e garantimos a sua correta implementação. Todos os nossos projetos são sustentados em conhecimentos técnicos decorrentes de estudo e investigação contínua e pautam-se pela procura de soluções sustentáveis que respeitem as componentes ambientais, económicas e sociais, ao mesmo tempo que valorizam a vertente cénica e estética. Promovemos o desenvolvimento de conhecimento científico nas áreas de gestão sustentável da água nos projetos de Arquitetura Paisagista, através de metodologias que promovam a redução dos consumos de água nos jardins, assim como a utilização de origens de água com qualidade inferior à água potável, nomeadamente a reutilização de água residual tratada, sem comprometer a saúde pública. A nossa equipa reúne profissionais com experiência em coordenação e preparação de projetos de certificação de acordo com as normas de construção sustentáveis. Desenvolvemos competências que nos permitem realizar projetos de certificação ao abrigo dos programas LEED e BREEAM, fazendo face aos desafios ambientais, económicos e sociais que pautam os pilares do desenvolvimento sustentável.