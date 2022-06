O escritório iniciou a sua actividade em 1984, cobrindo uma gama diversificada de áreas de projecto que vão desde a Arquitectura de Interiores ao Desenho Urbano.

Os Projectos desenvolvidos até ao presente incluem, para além da encomenda directa, numerosos projectos e propostas de Concurso Público na sua maioria premiadas, incidindo na reabilitação do Património Edificado e no domínio do Desenho Urbano, onde se destacam diversas propostas de reorganização de Frentes Ribeirinhas e Espaços Públicos.

No domínio da encomenda directa, o escritório mantém desde o início uma actividade diversificada, tendo desenvolvido Estudos de Urbanização, de Pormenor e de Loteamento e Projectos para Estabelecimentos Bancários, Postais e Comerciais, para Edifícios de Escritórios e Serviços e ainda para Edifícios de Residência.

Os Arquitectos reponsáveis pelo escritório têm formação superior em Arquitectura, a nível de Licenciatura, obtida na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e na Universidade Lusíada de Lisboa.

No seu conjunto, os responsáveis pelo escritório têm também formação pós-licenciatura, incluindo Pós-Graduação na área da Conservação e Recuperação de Edifícios e Monumentos e Doutoramento em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Ambos os responsáveis pelo escritório são membros da Ordem dos Arquitectos Portugueses, a instituição legalmente responsável pela verificação do exercício dos actos próprios da profissão de Arquitecto em Portugal.

Luís Afonso Arquitectos é uma marca nacional registada desde Agosto de 2012.