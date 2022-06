João Miguel Figueiredo Silva

Jornalista/Editor

Carteira Profissional de Jornalista Nº 2592

Dirige actualmente os magazines online ARCHITECTURE MAGAZINE e RAW, vocacionados para a divulgação de temas/eventos/projectos no âmbito da Arquitectura contemporânea

https://www.facebook.com/architecturamagazine

https://www.facebook.com/pages/RAW-ARCH-DESIGN-ONLINE-MAGAZINE/192071717541414

Experiência Profissional Jornalismo

Edição

Assegurou durante uma década (1998-2008) a direcção editorial/formal/conceptual efectiva da revista Arquitectura & Construção, publicação bimestral do grupo Impresa.

Arquitectura & Construção

Depois de colaborar nos números iniciais de Arquitectura & Construção e de passar a integrar, durante mais de uma década, o quadro da Edimpresa, fui ensaiando a aproximação ao único produto editorial com que me identificava e que me assomava como coerente face à prática jornalística que já carreara até então (crítico de cinema no vespertino Capital, colunista/cronista nos semanários Blitz, Sete e O Independente, Editor-chefe da revista Heróis).

Assumindo-me enquanto "jornalista cultural", termo em voga na década de 80 para classificar quem exercia em suportes como o JL, a revista do Expresso ou o Caderno III do Independente (onde colaborei desde o número 1 e assegurei coluna fixa ao longo de vários anos à semelhança de Manuel Graça Dias, João Bénard da Costa, Miguel Esteves Cardoso ou Vasco Pulido Valente), depois do cinema, da música ou da banda desenhada tidos enquanto objectos de análise e convites formais aos exercícios de escrita que me importava ensaiar, a Arquitectura, Bela Arte, configurava assim um corolário natural para o percurso jornalístico que desde 1986 vinha trilhando.

Com o Arquitectura & Construção fiquei responsável único por uma revista, informalmente autónoma, função que se saldou, ainda assim, por resultados relevantes nos diversos registos passíveis de aferição - audiências, vendas em banca, publicidade contratada e angariação de assinaturas - e permitiu impor em banca aquela que constituiu, a meu ver, uma dos mais conseguidas publicações no segmento específico e exigente das revistas de Arquitectura.

Jornais

Cronista/Colunista (desde 1986)

A Capital — (coluna “Anos de Imagem”)

Sete — (coluna “Realce” e crítica de discos)

Blitz — (coluna “Clip”, crítica de clips)

O Independente —colaborou, desde o primeiro número até 1996, neste semanário, onde assinou as rubricas “Clip” (crítica de clips) e “Spot” (crítica de spots publicitários). Assegurou ainda, no caderno VIDA, a coluna “Consolo Remoto” (crítica de TV), na companhia de articulistas como Miguel Esteves Cardoso, Vasco Pulido Palente, Manuel Graça Dias, João Bénard da Costa, Maria Filomena Mónica, Agustina Bessa Luís, João Miguel Fernandes Jorge, Joaquim Manuel Magalhães, M.S, Lourenço, Leonardo Ferraz de Carvalho, Pedro Ayres Magalhães, Rui Vieira Nery, Carlos Quevedo, Nuno Miguel Guedes, Paulo Nogueira, Sérgio Coimbra, Domingos Amaral, Inês Pedrosa, Paulo Portas, Rui Henriques Coimbra, Pedro Rolo Duarte, Manuel Falcão, Mónica Bello, Nuno Saraiva, Rui Zink, Inês Serra Lopes, Luísa Jacobetty ou Edgar Pera.

Teve igualmente a cargo as recensões críticas “Banda Desenhada” e “High-Tech” (CD-ROM e Videojogos).

Comunicação

Copywriter/Criativo na Agência Publicitária Massa Cinzenta (então propriedade de Pedro Paixão e Miguel Esteves Cardoso), 1990/1991.

Copywriter/Criativo na Agência J&L e na produtora Filmes Paraíso, de 1992 a 1993

Copywriter no Departamento de Arte/ Mailingde EDICLUBE, 1996/1997.

Rádio

Autor/redactor na 3ª série do programa de rádio Pão com Manteiga (Rádio Comercial), em parceria com Carlos Cruz, Mário Zambujal, Clara Pinto Correia ou José Duarte.

Revistas

News-letter da Expo 98 (1994)

Elle (1994)

Marie Claire (1994/95)

Rotas e Destinos (em 1995 e 1997)

Arquitectura & Construção (Edimpresa, desde 1998)

Redactor/Editor

Editor-Chefe na Divisão Jovem da Editora Abril Controljornal, desempenhou funções de redactor nas revistas BarbieMickey, Pato Donald, Tio Patinhas, Hiper Disney, Disney Especial, etc.

Foi Editor-Chefe da revista Heróis (1996) e responsável pela edição de audio-livros.

Exerceu ainda actividade de jornalista nas revistas “Bar Magazine” e “ARESP” das Edições Técnicas e económicas da Editora Impala, assinando numerosas traduções, entre outras, para as editoras IMPRESA, MERIBÉRICA e ASA/LEYA.

Outras Actividades

Tem publicado o livro As Coisas (colecção Asa Juvenil), Prémio Inasset de Literatura Infantil/1987.

Figura na antologia de prosa DN Jovem, edição Diário de Notícias, 1990

Em 1989 integrou o júri do “Prémio Banda Desenhada/Navegadores Portugueses”, promovido pelo Centro Nacional de Cultura e Instituto da Juventude

Em 1991 apresentou no colóquio “O Olhar- Do Fotão à sedução”, promovido no Porto pela Casa de Serralves a convite de Paulo Cunha e Silva, actual vereador de cultura da

CMP, a comunicação Tele-Visões.

Em 1994 foi Prémio Simão da Crítica, referente a 1993 (Banda Desenhada).