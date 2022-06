ACANTO, Ldª

É um atelier de arquitectura fundado em 1990 e sedeado em Braga. É constituído por uma equipa multidisciplinar e versátil, apoiados por técnicos qualificados nas diferentes áreas das engenharias. Tem desenvolvido projectos diversificados em termos de programa e de escala, nas áreas da habitação, comércio e indústria, equipamento social e cultural, com especial atenção na área da reabilitação.

Como estratégia de expansão e crescimento, o atelier associou dois gabinetes do Porto (Rua & Cor, Renovação Urbana e Arquitectura Ldº do Arqtº Pedro Abreu e o atelier do Arqtº João Paulo Delgado), no sentido de perspectivar com seriedade as diversas solicitações surgi­das no Grande Porto, na Galiza e nos países de expressão portuguesa