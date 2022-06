A ARCHI+ é um atelier de Arquitetura, especializado na Remodelação, com uma equipa multidisciplinar direcionada e especializada na área. Com serviços que abrangem desde o Projecto de Arquitectura, Projectos de “Chave na Mão”, acompanhamento de Obra e Consultoria de Feng Shui apresentamos os nossos serviços especializados e adaptados às ambições e necessidades do cliente, quer seja habitacional, comercial ou serviços.