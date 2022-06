Saber como transmitir; ouvir; aprender com cada novo desafio proposto, predispostos a deixar a "zona de conforto", com a certeza de que esta é a única maneira de ir mais longe e se atrevem a ir além é a única maneira de obter o melhor de cada projecto. Cuidar dos detalhes e cuidadosamente observando o resultado final, como se cada elemento do projeto foi um trabalho único e exclusivo da arte feito à medida.

Bem, isso é a arquitetura: arte antropométrica.