PERFECT & AFFORDABLE LDA

Representante oficial em Portugal do Grupo SAROS DESIGN – Fabricante dos Tectos Tensos na Europa Loja/Office SHOWROOM: Urb.Quinta de Romao, Sector 3, Lote 3"C"3 R/C, Quarteira 8125-301

Somos uma Empresa do ramo de Comercio e Instalacao de Tectos Tensos Falsos em PVC.Temos técnicos e mão de obra especializada e comprometida com o serviço. A nossa empresa está preparada para atender clientes de pequeno e médio porte, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa remodelar o seu espaço. SOBRE A EMPRESA SAROS DESIGN Os nossos tectos falsos cumprem todos os requisitos da norma Europeia EN 14716: 2004 “Tectos falsos tensionados – Requisitos e métodos de ensaio” . O sistema de gestão de qualidade de Saros Design é certificado conforme a norma ISO-9001; 2008.

Nós damos muita importância não só à alta qualidade dos nossos produtos e constantes avanços tecnológicos, mas também tornamo-nos disponíveis para os nossos clientes no caso destes precisarem de qualquer ajuda ou conselhos. Mais de 20 anos de experiência no âmbito de tectos tensos e de produção de iluminaçãoCerca de 500 especialistas altamente qualificados9 filiais em toda a EuropaA própria fábrica de produção em Narva, Estónia e Estugarda, Alemanha.

Envio de produtos para 35 países do mundoMais de 300 concessionários em todo o mundoVolume de negócios anual da empresa é de 40 milhões de euros.

O tecto falso é usado, tanto durante a construção de novos edifícios, como na renovação de edifícios antigos. É uma maneira simples e elegante de melhorar qualquer interior. E a um preço atractivo. Hoje em dia, existem muitos tectos falsos instalados em casas e apartamentos privados.

Tectos falsos e instalações de iluminação são bastante populares no sector comercial, por exemplo, em centros comerciais, stands de automóveis e instalações médicas.

TECTOS TENSOS Saros Design oferece a película de PVC de alta qualidade (fornecimento a grosso, em rolos separados ou em quadrados) assim como tectos falsos feitos por encomenda para um determinado espaço. Nós também oferecemos aos nossos clientes vários componentes, como elementos para fixar tectos multinível mais complexos, tectos com impressão artística, uma mistura de cores e texturas numa peça ou tectos falsos com efeito do céu estrelado. Os nossos tectos são feitos de película de PVC oriunda dos principais fabricantes, tais como RENOLIT AG, e a nossa própria película Saros Design PVC. Estamos constantemente a trabalhar na melhoria do nosso produto.

Muitas soluções técnicas surgiram no mercado de tectos falsos graças à Saros Design Group.

∙ tectos acústicos perfurados

∙ perfis de fixação para tectos multinível (3D)

∙ suporte para fixação da iluminação embutida

∙ Lâmpada LED Daisy de poupança de energia, do nosso próprio fabrico

∙ Projector e cabos de fibra óptica para criar um tecto com efeito “céu estrelado”.

Damos uma garantia de 10 anos para todos os nossos tectos (lona, perfil e articulações) e também para a fixação.

Visita-nos bo Facebook https://www.facebook.com/Sarosdesign.pt/?pnref=st...

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o seu contato!