Especialistas em Design, Montagem e Manutenção de Aquários, a Aquastation é uma empresa que se salienta no mercado da Aquariofilia com um serviço premium e personalizado. O Pórtfolio da Aquastation inclui diferentes tipos de aquários, com diferentes tipos de dimensões colocados nos mais variados locais: Apartamentos, Moradias, Bares, Lojas, Empresas, etc.

Nos últimos anos, a Aquastation tem aperfeiçoado o seu trabalho na execução de aquários de grandes dimensões, tornando-se líder nesse mercado. Mas porque todos os nossos clientes são importantes, continuamos a acompanhar os nossos clientes, para o melhor funcionamento de cada aquário, com manutenções periódicas e aconselhamento personalizado.

Um Aquário....um verdadeiro "Quadro Vivo", além de bonito e agradável, oferece uma série de benefícios como uma fonte de relaxe, com o suave movimento das plantas aquáticas e/ou corais e as cores estimulantes neste mundo feito de vidro.