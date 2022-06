A NUANCE apresenta-se como uma empresa vocacionada para projetos de decoração integral, projetos “chave na mão”. Os nossos alicerces sólidos são a criatividade e originalidade nas propostas, a qualidade dos produtos apresentados bem como dos serviços prestados e a aposta no design reconhecido. Pretendemos estabelecer um relacionamento personalizado com cada cliente de modo a construir e concretizar os projetos sonhados por cada um.

Para alcançar este objetivo estabelecemos parcerias com algumas das melhores marcas nos diversos setores onde intervimos. Assim contamos com empresas como a Aldeco, a Colunex, as Tapeçarias Ferreira de Sá, a Anaric, a Riluc, a Wood On Wood, a Lube, a NEFF, a Branca Lisboa, Kenneth Cobonpue, Karpa, Henriques e Rodrigues, Settes, Paulo Antunes, Industria e Somaia, para juntos podermos apresentar a melhor oferta aos nossos clientes. A somar à qualidade de exceção destes parceiros contamos com a vasta e longa experiência nas áreas das obras, design, fabrico de mobiliário e decoração que os seus fundadores possuem. Experiência com amplas provas de sucesso nos diversos projetos desenvolvidos ao longo dos anos. A NUANCE não é uma mera loja de decoração, é um espaço de soluções para todas as áreas de intervenção da casa, escritório, espaços exteriores, hotelaria e espaços públicos. Desde a obra mais complexa envolvendo construção, pintura, eletricidade e canalização até à aquisição daquela peça de decoração perfeita para aquele espaço que tem lá em casa por preencher a NUANCE apresenta soluções pensadas ao pormenor, em que cada centímetro do espaço é considerado e valorizado, sempre visando o melhor interesse dos nossos clientes.