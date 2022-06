Profissionalismo | Excelência | Estratégia

Está pronto para vender o seu imóvel. E, enquanto anseia ver um sinal de “vendido”, sabe que, até lá, há ainda muito a considerar. Uma das suas primeiras decisões será a de escolher um agente imobiliário que o ajudará no processo. Você merece muito mais do que um mero sinal na janela, panfletos numa caixa de correio e uma open house ocasional. Você merece um agente que o acompanhe, desde a angariação até à conclusão do negócio, que garanta que o seu imóvel é vendido sem problemas e que você retire o maior lucro possível dessa venda.

A minha experiência no mercado imobiliário local garante que sou capaz de reconhecer todos os dados que indiquem a melhor estratégia de preços, assegurando que o seu imóvel seja colocado a um preço que garante a sua venda. Trabalho muito para aprender os pontos de venda únicos da sua propriedade e do seu bairro, o que permite que os meus planos de marketing e estratégias de encenação sejam eficazes e atraiam os potenciais compradores.

É uma fórmula para o sucesso. Estarei sempre aqui, pronto a escutar, compreender os seus desafios e objectivos, e responderei a quaisquer questões que possa ter ao longo de todo o processo. Entretanto, enviar-lhe-ei informações antes da nossa reunião, para que possamos colocar imediatamente o seu imóvel no mercado e ajudá-lo a seguir em frente!

Agradeço a oportunidade de ganhar o seu negócio e aguardo a nossa reunião!

carlos.aires@kwportugal.pt