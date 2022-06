SARA OLIVEIRA

2004 Licenciatura em Arquitectura; 2004 2º Prémio no Concurso Internacional de Sabaudia, Itália, pela Universidade “De la Sapienza de Roma”; 2004 Colabora com Câmara Municipal de Tomar; 2004 Colabora com Miguel Arruda Arquitectos Associados; 2005 A2+Arquitectos

MARCO GUARDA

2004 Licenciatura em Arquitectura; 2004 Colabora com S´A Arquitectos; 2004 Colabora na Unidade de Projecto do Castelo de S.Jorge – Câmara Municipal de Lisboa; 2005 A2+ Arquitectos