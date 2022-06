Talvez esteja a planear ou a construir a vossa casa de sonho, como tal todas as informações são mais do que úteis! A boa notícia é que navegou na página certa, aqui encontrará soluções que o guiará da melhor forma.

O que é uma planta de casa?

A planta de casa é o desenho ou o esquema que retrata a habitação, seja uma moradia, um prédio ou outro edifício com fim comercial. Atenção que esta só pode ser projetada de acordo com o futuro espaço e terreno. A partir da planta de casa, terá a perfeita noção de como será a sua estrutura. Como por exemplo, onde fica a sala de estar, a casa de banho, os quartos, a cozinha, o corredor… Lá estão também projetadas as janelas, as portas, os armários embutidos ou ainda as varandas e/ou o jardim. Enfim graças a este desenho sabe exatamente onde está o quê, como as respetivas medidas. É de referir, que existem vários tipos de plantas de casa, e graças à evolução tecnológica, existem programas pioneiros, que mostram em 3D a vossa futura casa, já com uma projeção de móveis e decoração, para ter uma perfeita noção de tudo. É realmente incrível!

O que devo fazer para ter a planta da minha casa de sonho?

É muito simples, a partir do momento em que decidiu que quer construir a sua casa deverá dirigir-se a um profissional competente, nomeadamente a um arquiteto. Serão agendadas várias reuniões, nas quais o profissional ouvirá todos os seus desejos, ideias e planos. Depois de averiguarem algumas questões logísticas e de financiamento, poderão passar a uma fase mais concreta, nomeadamente à planta da casa.

O arquiteto procederá então, ao desenho da vossa casa. É claro que este documento é revisto e trabalhado tantas outras vezes, até que tudo esteja como deseja. A verdade é que depois de ver o plano, a ideia fica mais concreta, e será perfeitamente normal querer alterar isto ou aquilo, como aumentar o espaço da sala e retirar de outro. É todo um processo moroso, que requer muita calma, pois construir a casa das nossas vidas, não é feito de antemão, nem tampouco em cima dos joelhos. Por isso, tenha calma e veja até vários projetos, para o ajudar a planear e a definir o seu gosto e as suas ideias. Nesta página encontrará matéria suficiente para o orientar nesta árdua tarefa. Além de que, poderá encontrar contactos e os respetivos projetos de profissionais portugueses extremamente competentes. Confira!