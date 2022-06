Plantas de casa

Dentro dos vários elementos que compõem a decoração e que, cada um à sua maneira, influenciam o estado de espírito de cada um, as plantas desempenham um papel importante. Normalmente, uma casa com plantas detém um ambiente com mais vida, mais alegria e que proporciona uma maior sensação de bem-estar.

Não ter um jardim ou um terraço exterior não o impede de ter plantas. É sempre possível trazer o jardim – ou parte dele – para dentro de casa. As plantas podem fazer toda a diferença na decoração, independentemente de serem grandes ou pequenas, de estarem isoladas ou agrupadas. Não se esqueça, ainda assim, de que, mesmo que não tenham sol directo, as suas plantas precisam de algumas horas de luz por dia.

A escolha de plantas a utilizar na decoração do espaço interior é claramente influenciada pela facilidade de manutenção das mesmas, mas também pelo gosto de cada um. A decoração de uma casa deve espelhar a personalidade de quem lá vive e as plantas, como elemento de grande importância dessa decoração, não fogem à regra: as cores, o perfume e a forma que têm devem ser um complemento estético e sensorial do espaço que habitamos.

Quais as melhores plantas para ter em casa?

A escolha das plantas para ter em sua casa dependerá do seu gosto, do estilo da sua decoração e do local onde as quiser colocar. Seja como for, algumas das espécies mais comuns na decoração de interiores são: os cactos, as violetas, as samambaias, as coroas de cristo, a planta aranha, a língua da sogra, os buxos e as orquídeas.

Para além da escolha das suas plantas favoritas, procure conhecer as respectivas características e aquilo de que elas necessitam para viver de forma saudável e durante muito tempo.

O que devemos ter em conta no cuidado das plantas?

Quando cuidar das suas plantas há duas questões fundamentais: a rega e o cuidado com as folhas. Para além da luz solar de que falámos anteriormente, a água é outro elemento fundamental para a saúde das plantas. Ao regar, tenha em conta de que o excesso de água também mata as raízes, devendo, por isso, evitar encharcamentos. Utilize apenas a quantidade de água suficiente para cada uma das espécies.

As folhas das plantas devem concentrar as nossas atenções. Devemos ter o cuidado de limpar o pó que no dia-a-dia se acumula e, para além disso, devemos estar atentos ao aparecimento de folhas secas e mortas. Essas folhas devem ser retiradas de imediato, pois é aí que os fungos se reproduzem de forma rápida, espalhando-se para o resto da planta provocando danos irreversíveis.